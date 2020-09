CASTELGUGLIELMO Inizia con l’arrivo e lo stoccaggio di un cd di Ennio Morricone l’attività di Amazon in Polesine, che nel giro di tre anni si propone di creare 900 posti di lavoro a tempo indeterminato occupati in gran parte da lavoratori abitanti nelle vicinanze. Il giorno tanto atteso per il nuovo centro logistico di Castelguglielmo, collocato in via Ipazia d’Alessandria a cavallo del confine con San Bellino, è arrivato ieri a poco meno di un anno dall’inizio dei lavori di costruzione.

INGRESSO A GRUPPI

Ieri mattina i primi addetti ai lavori sono arrivati alle 6, suddivisi in gruppi con ingressi scaglionati per le misure di prevenzione del contagio da Covid-19. Giusto il tempo di fare una foto tutti insieme, ripresi dall’alto da un drone, poi i primi mezzi pesanti sono arrivati e gli operatori di magazzino hanno iniziato a ricevere e stoccare le prime merci. In mattinata Amazon Blq1 ha aperto le sue porte alla stampa e in futuro proporrà visite guidate all’interno a chiunque lo desideri, non appena le misure anti-Covid-19 lo consentiranno. A fare da ciceroni sono stati il responsabile del centro logistico Alessio Giuisa e il responsabile del personale Carlo Franzini, che lavorano in Amazon sin da quando l’azienda è approdata in Italia dieci anni fa aprendo il primo magazzino a Castel San Giovanni (Piacenza). Quello di Castelguglielmo, spiegano, è il quinto centro di distribuzione dell’azienda in Italia e il terzo ad essere dotato del sistema Amazon Robotics. In Veneto l’azienda di Jeff Bezos ha anche altri due stabilimenti che sono invece centri di smistamento della merce.

TEAM RISTRETTO

«Per il lancio si parte con un team ristretto formato da 220 persone che già lavorano per l’azienda e provengono da vari altri siti, poi andremo a impiegare persone del territorio – ha spiegato Giuisa – Nello scegliere il Polesine abbiamo guardato alla presenza di infrastrutture, dato che il vicino accesso alla Transpolesana agevola molto il trasporto della merce, alla disponibilità di talenti garantita dalla presenza di diverse università vicine e alla disponibilità delle autorità locali a lavorare in modo efficiente».

OBIETTIVO 900 POSTI

Per quanto riguarda l’occupazione, l’obiettivo è la creazione di 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni. Non si sa, al momento, quanto si concluderà la fase di avvio in cui l’azienda si avvale di personale proveniente da altri centri ed entreranno in gioco lavoratori polesani, al momento presenti solo in qualche posizione manageriale. «Difficile dare dei tempi perché dipende da molti fattori, ma negli altri siti l’80 per cento dei nostri dipendenti è residente entro un raggio di 20 chilometri e nel centro di Passo Corese, in provincia di Rieti, si è arrivati a questa quota nel giro di un anno dall’apertura», sottolineano Giuisa e Franzini.

SELEZIONI IN CORSO

Le selezioni degli operatori di magazzino sono tuttora in corso, in un primo momento le assunzioni saranno a tempo determinato tramite due agenzie di lavoro interinale. Il contratto nazionale applicato è quello per la logistica e i trasporti e il salario d’ingresso è di 1.550 euro. «In alcuni periodi dell’anno, come quello che precede il Black Friday, si aggiungeranno altre assunzioni temporanee per affrontare i picchi di lavoro», ha ricordato Franzini. Il nuovo centro logistico servirà i clienti Amazon del Nordest rendendo anche più celeri le consegne nelle zone limitrofe. Per le province di Rovigo, Ferrara e Padova, infatti, se il prodotto ordinato è disponibile nel magazzino di Castelguglielmo sarà possibile consegnarlo al cliente il giorno successivo all’ordine.

