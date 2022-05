Amadeus a Bottrighe per vedere il figlio Josè giocare con i Giovanissimi Nerazzurri

BOTTRIGHE - Bagno di folla domenica a Bottrighe, allo stadio di via Marchiori, per Amedeo Umberto Rita Sebastiani, al secolo Amadeus. Il popolare conduttore radiofonico e televisivo, direttore artistico del Festival di Sanremo per tre anni di seguito, dal 2020 al 2022, confermato per i prossimi due anni, è stato la stella della domenica di sport vissuta dalla comunità rivierasca grazie al Bocar Junior.

La società rossonera è riuscita ad organizzare domenica pomeriggio una doppia sfida tra le sue squadre Giovanissimi Elite e Sperimentali ed i pari età dell'Inter. Amadeus è sceso a Bottrighe a seguito del figlio Josè, portiere nella rosa dei Giovanissimi Sperimentali nerazzurri. Per alcuni minuti il noto presentatore si è concesso ai selfie ed alle foto di rito prima di essere ospitato, in un locale posizionato sopra gli spogliatoi, per seguire privatamente, affacciato alla finestra, le gare. A fare gli onori di casa al personaggio il presidente Tito Livio Franzolin che ha illustrato ad Amadeus il progetto Bocar Juniors.



MEMORIAL FRIZZARIN

I Giovanissimi Elite (classe 2007) del Bocar, guidati da Andrea Boscolo, sono stati sconfitti 2-0 dai Giovanissimi Nazionali dell'Inter (classe 2008) allenati da Luca Pedinelli con un gol per tempo. In gara due, i Giovanissimi Sperimentali (classe 2008-09) di Luca Ferro, sono stati battuti 7-1 dagli ospiti, classe 2009, tra cui giocava Josè Sebastiani, allenati da Giovanni Vivabene.

Lo stadio di Bottrighe ospiterà il 2 giugno, dalle 9, il 1° Memorial Nico Frizzarin, manifestazione dedicata all'ex giocatore di calcio morto per un incidente stradale, figlio di Olivo Frizzarin, ex presidente dell'Adriese. Ai nastri di partenza squadre importanti come Bologna, Padova, Venezia, Giorgione, Este e i padroni di casa del Bocar. È organizzato in collaborazione con l'allenatore Cristiano Boscolo del Rostellati Football Evolution di Chioggia.

