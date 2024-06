MELARA - Attimi di grande panico e paura sono stati vissuti ieri, 12 giugno, nel tardo pomeriggio, a Melara. Una Attimi di grande panico e paura sono stati vissuti ieri, 12 giugno, nel tardo pomeriggio, a Melara. Una tromba d'aria ha colpito il piccolo paese dell' Alto Polesine scoperchiando case, ribaltando camion, mettendo in tilt il traffico stradale con alberi divelti in vari punti. Per fortuna non ci sono stati feriti in quella che poteva essere una vera e propria tragedia.

IL SINDACO

Sono stati pochi minuti di vero terrore tra l'ultimo lembo della provincia di Rovigo, l'inizio della Bassa Mantovana e il confine con il Basso Veronese. I danni maggiori sono stati registrati tra Melara, la vicina Ostiglia e Sanguinetto. La tromba d'aria si è scatenata intorno alle 17 appunto nell'area tra Mantovano, Polesine e Veronese. Il fortissimo vento ha scoperchiato sette case. Tutto si è verificato nella frazione di Santo Stefano, in via Pagana, dove sono stati registrati danni anche ai garage e allagamenti vari. Un tir è stato addirittura capovolto dalla forza del vento. Si è coricato fuoristrada, lungo la strada 482, conosciuta come Regionale Altopolesana che da Melara conduce verso Ostiglia.A Correggioli, frazione che si trova dopo Melara, in provincia di Mantova, la strada è stata ostruita da quattro pioppi, sradicati dal suolo, giusto in prossimità del cimitero. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una di Rovigo e l'altra di Castelmassa, tre squadre della Protezione civile Altopolesine, che a sede a Castelmassa, i carabinieri che si sono occupati del camion ribaltato. Il primo intervento è stato quello della messa in sicurezza delle case. Tutte le famiglie hanno subito danni ai tetti, organizzandosi per restare nelle loro abitazioni.«È stata praticamente la mia prima uscita ufficiale da sindaco - ha affermato Anna Marchesini, rieletta per la seconda volta giusto lunedì - direi che non poteva esserci un inizio peggiore. Anche se sono stati circa tre minuti di vero terrore e spavento, il tempo non sembrava passare mai. L'unico aspetto positivo è stato che le linee elettriche hanno retto all'impatto devastante. Devo ringraziare tutti volontari della Protezione civile che si sono messi subito a disposizione, ma anche i vigili del fuoco e i carabinieri. La situazione che mi si è presentata davanti agli occhi è stata a dir poco impressionante».Il temporale e la tromba d'aria hanno riguardato anche le vicine Ostiglia e Revere. Pure qui si sono avuti tetti scoperchiati e alberi in strada. Non è la prima volta che a Melara e dintorni avvengono episodi simili. Giusto lo scorso 22 maggio si era avuta una pioggia battente che aveva causato allagamenti in diverse strade. Inoltre cinque anni fa un'altra tromba d'aria aveva causato seri problemi, sempre nella zona di Santo Stefano, e lo stesso fenomeno era avvenuto una decina di anni fa. La violenta perturbazione atmosferica ha colpito anche le altre zone a cavallo del Po. Diversi gli interventi, da parte dei vigili del fuoco, tra Borgo Mantovano, Ostiglia e Magnacavallo.