ROVIGO - Fanno appello alla prudenza, ma si preparano al peggio. I sindaci polesani tengono lo sguardo sui dati dei contagi da Covid, aumentano i controlli sull’uso delle mascherine, temono i viaggiatori in rientro dall’estero e fanno investimenti sulla dotazione tecnologica scolastica in vista di una ripresa “a singhiozzo”. Negli ultimi 15 giorni il ritorno di nuovi casi di positività al Coronavirus ha risvegliato l’attenzione dei sindaci, che stanno aumentando i controlli, soprattutto dove si verifica il maggior flusso turistico, cioè nel Delta del Po.



SPIAGGE SORVEGLIATE

La situazione più complessa da monitorare è sulle spiagge, con i sindaci di Rosolina Vitale e di Porto Tolle Pizzoli che cercano di fare prevalere la politica della prevenzione per non trovarsi costretti a misure più drastiche. Sulle spiagge il problema maggiore è il comportamento dei bagnanti, mentre quello degli operatori sembra rispettare le norme, esattamente come accade in negozi e supermercati. «Nelle zone di mare notiamo un rilassamento generale degli ospiti – osserva Franco Vitale, che è anche presidente del Distretto 2 della conferenza dei sindaci dell'Ulss 5 – L'uso della mascherina è molto diminuito: in vista del picco stagionale prenderemo delle misure in più e faremo più controlli perché bisogna che ci sia la consapevolezza che non possiamo tornare alla chiusura delle attività economiche. Faccio appello agli ospiti: rispettiamo lo sforzo economico che gli operatori stanno facendo rinunciando a posti a sedere nei ristoranti per garantire il distanziamento, dobbiamo capire che l'uso della mascherina è legge». PROTEZIONE CIVILE A Porto Tolle la Protezione Civile sarà una compagnia fissa per i turisti di Barricata e Boccasette: sono i volontari, già presenti da alcune domeniche, a vigilare sul rispetto delle regole. «A Porto Tolle non ci sono casi da un paio di mesi – riferisce Roberto Pizzoli – Non c'è allarme, ma ci stiamo impegnando moltissimo: la nostra Polizia locale sta lavorando a pieno ritmo perché il contenimento del virus sulle spiagge è difficile». Per il Medio-Alto Polesine è il sindaco di Lusia Luca Prando, presidente del Distretto 1 della conferenza dei sindaci dell'Ulss 5, a commentare l'aumento dei contagi: «Restiamo vigili, ma senza allarmismi - osserva - I 12 contagi degli ultimi giorni vanno spalmati in un lasso di tempo che va dal 4 maggio a oggi, cioè dalla data in cui siamo tornati a una routine vicina alla normalità. Il vero allarme dal mio punto di vista viene da chi per lavoro o per turismo rientra dall'estero dopo aver soggiornato in Paesi che non hanno attuato misure di contenimento come l'Italia». SCUOLE DA RIAPRIRE L'altro tema caldissimo è il rientro a scuola. Caldissimo, perché è tutto in capo ai sindaci e ai dirigenti scolastici, come evidenzia il sindaco di Porto Viro Maura Veronese: «Nei limiti delle possibilità dettate dall'incertezza totale sui protocolli, stiamo lavorando incessantemente con i dirigenti per la ripartenza sicura dei nostri ragazzi». Tra le righe, il timore è un anno scolastico a singhiozzo. Per questo i Comuni stanno potenziando le dotazioni tecnologiche finalizzate alla didattica a distanza. «Ogni aula avrà una telecamera per trasmettere e registrare le lezioni, tutti gli studenti sono stati dotati di tablet e connessioni e stiamo mettendo su carta le procedure per il ritorno a scuola: questi sono gli ingredienti di un progetto digitale ampio e innovativo che non farà perdere nemmeno un giorno di scuola agli studenti della secondaria di Lusia», spiega il sindaco Prando. A Rosolina si sono acquistati due termoscanner per gli edifici pubblici (scuola inclusa) e a Porto Tolle, dove il tallone d'Achille è la connessione internet, si stanno cercando gli operatori disponibili a investire per garantire agli studenti collegamenti facili alla Rete e per l'accesso alle piattaforme di didattica a distanza.