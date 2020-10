Nubifragio sulla città, allagamenti ovunque con traffico in tilt e garage sotto acqua

ROVIGO - Un nubifragio di 15-20 minuti si è abbattuto sulla città nella prima mattinata, mandando in tilt il sistema fognario che per quanto rifatto in diverse zone della città, non è stato in grado di assorbire l'ondata di acqua accompagnata da vento. Allagamenti si sono verificati in diverse zone della città creando disagi al traffico, ai negozim, alle abitazioni in particolare per garage interrati o seminterrati. Molte le chiamate alla Polizia locale e ai vigili del fuoco, con interventi ai sottopassi di ponte Marabin e via Lina Merlin, come pure problemi nelle vie Mazzini, Stacche, Pascoli, Pertini, Forlanini, Tintoretto e viale Regina Margheritaa, per citarne alcuni. In quasi tutte le zone, una volta terminato il nubifragio, l'acqua è stata portata via dal sistema fognario in tempi tutto sommato rapido, con molte delle zone dette che nel giro di un quarto d'ora sono tornate alla normalità. In Commenda si è allagata la strada davanti all'Ipsia e l'acqua è entrata nell'istituto, finendo anche nella palestra, tanto che le famiglie sono state già avvisate che quest'ultima non sarà utilizzabile prima di lunedì.

Ultimo aggiornamento: 12:38

