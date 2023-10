BADIA POLESINE - Il Comune punta a ottenere nuovi contributi per ridurre il rischio allagamenti e realizzare interventi sul territorio di Badia Polesine. L'amministrazione comunale ha infatti approvato di recente un accordo di programma con il Consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a un intervento di "manutenzione straordinaria della rete idraulica della zona Nord-Est di Badia Polesine"; intesa che permetterà all'amministrazione cittadina di partecipare a un apposito bando della Regione Veneto per la concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

INTESA CON L'ENTE

L'amministrazione badiese, si legge in una delibera approvata dalla giunta, ha valutato l'opportunità di mettere in campo degli interventi dopo "gli eventi calamitosi verificatesi nel mese di maggio con allagamenti dovute a piogge intense" e in questo percorso il Municipio di Badia si è avvalso della collaborazione dell'ente consortile per predisporre gli elaborati tecnici e progettuali a corredo della domanda di partecipazione al bando. Data la natura e la tipologia degli interventi ipotizzati il Comune ha ritenuto opportuno avvalersi delle competenze in materia del Consorzio Adige Po, l'ente preposto a garantire la difesa del territorio dai rischi di allagamento e sommersione attraverso la manutenzione e il periodico adeguamento della rete di canali e delle opere di bonifica.

LE ZONE INTERESSATE

«Il bando della Regione prevede lo stanziamento di una cifra per la sistemazione idraulica del territorio spiega il vicesindaco e assessore ad Ambiente e Protezione civile Stefano Segantin e come Comune abbiamo deciso di rivolgerci al Consorzio di bonifica per la progettualità, con l'appoggio della dottoressa Campion del nostro ufficio e dell'assessorato. La volontà, chiaramente, è quella di realizzare degli interventi dopo gli allagamenti che sono avvenuti nello scorso mese di maggio. Abbiamo deciso di partecipare al bando e ora speriamo di poter essere finanziati. Se l'iniziativa andasse in porto, le opere potrebbero concentrarsi a Villafora nelle vie Orti, Barchi e Croce, ma anche in via Ca' Mignola Nuova fa sapere il titolare della delega ad Ambiente e Protezione civile -. Ci tengo a dire che per altre zone, e penso in particolare alla frazione di Crocetta, c'è un'importante progettualità del Consorzio stesso».

«GRAZIE AL CONSORZIO»

«Detto questo -continua il vicesindaco -, voglio ringraziare l'ente consortile per la collaborazione e sono fiducioso nel buon esito di questo iter, anche in virtù dei buoni rapporti con la Regione». L'intervento anticipato dal vicesindaco considera una cifra complessiva di 249mila euro. Qualora il Comune risultasse assegnatario del contributo, il finanziamento della Regione potrebbe essere pari a 184.260 (il 74% della spesa), mentre il Comune coprirebbe le opere con fondi propri, circa 64mila euro che corrisponderebbero al 26% dell'importo totale.