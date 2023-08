Bovolenta junior entra e segna il punto decisivo. Alessandro inserito nel 3-0 con cui l'Italia ha battuto il Belgio

Esordio col botto di Alessandro Bovolenta, figlio del "Gigante del Polesine" Vigor, con la maglia azzurra agli Europei.

Lunedì sera vittoria 3-0 (25-17, 25-18, 25-15) contro il Belgio a Bologna nella prima giornata e suo il punto della vittoria. A 19 anni, dopo aver vinto un Europeo Under 20, Alessandro viene avvisato dal tecnico Fefè De Giorgi sul 19-14 per gli Azzurri dell'entrata, 2 punti dopo entra e ripaga con un punto, ma che punto (il suo primo ufficiale), quello della vittoria contro il Belgio, di fronte alle 9mila persone dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Come se fosse un giocatore di 30 anni con freddezza attende la battuta degli avversari, ricezione e pallone che Giannelli, con fiducia, alza a Bovolenta, attacco micidiale sul muro che per fermarlo deve commettere invasione, fallo e punto che consegna la prima vittoria. L'Italia torna in campo domani contro l'Estonia a Perugia e venerdì contro la Serbia.