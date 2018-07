Medico morto in moto a 41 anni, i sanitari si stringono attorno a moglie e figlia

di Elisa Cacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO VIROLa tragica morte di Aldo De Rossi ha sconvolto la casa di cura Madonna della Salute di Porto Viro, dove il medico lavorava da 14 anni come chirurgo ed endoscopista.A piangerlo, stringendosi al dolore della moglie Chiara e della figlia di appena undici anni, non solo i colleghi e i collaboratori ma anche i numerosi pazienti che nel dottor De Rossi hanno trovato un punto di riferimento. Non era infatti solo la professionalità a fare di De Rossi un chirurgo molto apprezzato, ma anche quella dote che non tutti i medici possono vantare: una grande umanità. Negli innumerevoli messaggi di cordoglio che gli vengono dedicati in queste ore traspare infatti il grande affetto che le persone provano nei confronti di un medico dalla bravura che andava ben oltre la sua professione.