ROVIGO - Anche in tempi di aperitivi vietati e di bar chiusi i minorenni continuano ad andare a caccia di alcol, nonostante la legge vieti esplicitamente che sia loro somministrando, cercando altre strade. Come quelle che portano ai supermercati. A farne le spese, il titolare del supermercato Dpiù di via Spontini, a San Pio X, al quale è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria perché secondo gli accertamenti svolti dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati