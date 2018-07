Schianto a Padova, il triatleta adriese Amà intrappolato nell'auto rovesciata

di Guido Fraccon

ADRIA - Ore di apprensione ieri in città per le sorti del 41enne Alberto Amà rimasto coinvolto venerdì pomeriggio in uno spaventoso incidente frontale sulla Tangenziale sud di Padova poco prima delle 15. Lo scontro è stato causato da un 90enne di Albignasego che ha imboccato contromano la rampa di uscita di via Armistizio e ha percorso quasi due chilometri nel senso di marcia sbagliato.