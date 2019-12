L'Albero di Natale? Alto cinque metri e con 1500 "quadrati" all'uncinetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BELLINO - L’alberto di Natale di San Bellino quest’anno è fatto di lana. Lo hanno realizzato le signore del Gruppo Donne lavorando all’uncinetto i 1500 "quadrati" che lo compongono. L’idea ha anche una pagina facebook, “Un filo che unisce Trivento a San Bellino ”, dedicata al progetto analogo portato a termine in un paese del Molise. «Volevamo un albero di Natale che nascesse da più mani e che fosse un profondo richiamo all’unità di intenti, al desiderio di pace tra le persone e la comunità. Da qui l’elaborazione del progetto, la collaborazione e la condivisione della realizzazione del patchwork», spiega Daniela Malin, referente del Gruppo Donne. È stata lei, a dicembre 2018, a vedere su una rivista un albero fatto all’uncinetto a Trivento, 4650 anime nella provincia di Campobasso.Ha cercato la responsabile e dopo qualche telefonata (municipio, parrocchia e farmacia) è stata richiamata da Lucia Santorelli, ideatrice di cose straordinarie fatte in quel paese tutte con l’uncinetto. Con il suo gruppo, Daniela ha fatto il passaparola tra amici e conoscenti del paese e di quelli vicini che si sono via via aggiunti. Il risultato è un albero di 1500 quadrati 10 x 10 fatti all’uncinetto e alto 5,5 metri. «Siamo partiti giusto un anno fa - dice Malin - ed è stata un’esperienza bellissima. Si è creata vivacità tra conoscenti e persone che magari non fanno parte delle associazioni ma sanno dare tanto quando il lavoro è per la comunità. C’era da realizzare però anche la struttura. L’amministrazione si è attivata per realizzare lo scheletro metallico. La Pro Loco ha creato sinergia tra tantissimi altri volontari in grado di portare a compimento l’opera di ferro e acciaio e trovare la sede per poterci lavorare. Il sindaco Aldo D’Achille si è detto orgoglioso per le persone di San Bellino che hanno lavorato. «Il progetto condiviso va oltre la realizzazione del manufatto finale: hanno posto un ulteriore tassello nella creazione di una comunità aperta e valorizzato San Bellino e il Polesine con un filo che unisce territori e comunità».Una quarantina i paesi in tutta Italia che hanno copiato l’idea, qualcuno anche dall’estero. Trivento si è occupato di dare la giusta visibilità a ogni luogo dove si è fatto nascere l’albero all’uncinetto. «Questo filo ha fatto bene anche alle associazioni - conclude Daniela - ci ha resi più collaborativi». L’albero è stato posto in centro e sarà “acceso” domenica, alle 16,45.