SAN BELLINO - Anche quest'anno il Gruppo Donne di San Bellino, si è impegnato durante l'estate e per qualcuna anche nella chiusura del Covid per rinnovare la tradizione dell'albero di Natale all'uncinetto che da tre anni ormai fa bella mostra di se' di fronte alla Basilica del Santo Patrono. Dagli anni 1987 il gruppo si è sempre impegnato per la comunità ed ora pur con qualche anno in più ancora stupisce per la fantasia e la manualità nel creare opere inedite e particolari. Daniela Malin, la referente e che ne cura l'immagine anche fuori dal paese sa di avere un gruppo sempre in movimento e che anche all'inizio dell'anno 2022 voleva darsi nuovi obiettivi.

L'INIZIATIVA

«Guardando in giro per il mondo la fantasia sulla realizzazione degli alberi di Natale non era ancora passata e l'albero ad uncinetto creato nel 2019 ormai era sbiadito. È parere di tutte riciclare, risparmiare e coinvolgere altre persone. Dopo varie riflessioni, tra una foto e un'idea è nata la bozza del nuovo albero. Serviva però trovare la stoffa da coprire la struttura in ferro alta sei metri e una fabbrica di confezioni di Lendinara ne ha regalato un rotolone verde da 50 metri. Tagliato e unito su misura si è rivestito l'albero».

TUTTO A MANO

I centrini «a impreziosirlo sono stati cuciti a mano e tra chi li ha fatti nuovi, chi ha tirato fuori quelli della mamma o delle nonne. Il risultato è stato veramente soddisfacente. Il talento personale di ognuna è la forza e la ricchezza di tutte».

Ma il gruppo è anche abbellimento per le strade del paese di addobbi natalizi e il mercatino di beneficenza sempre con lavori artigianali. Mara, Lidia, Roberta, Vanna, Nelly, Vilma, Franca , Gabriella e le due Luciane sono le colonne portanti. Anche il sindaco Aldo D'Achille da sempre ne riconosce l'importanza per tutta la comunità, esempio di un volontariato che aiuta ad apprezzare il piccolo paese. Oggi ci sarà l'accensione alle 16,30 di questo nuovo albero e poi tra il mercatino e il rinfresco che offrirà l'associazione il Pettirosso, il gruppo si godrà i meritati complimenti.