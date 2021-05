Albaroller: conto alla rovescia per una seconda edizione da record

ALBARELLA - Conto alla rovescia per la seconda edizione di Albaroller, la manifestazione rotellistica che tingerà di verdeblù l’incantevole Isola di Albarella domenica 23 maggio, dove si contano quasi 200 iscritti - provenienti anche da Genova, Firenze, Ancona, Bologna e da tutte le province del Veneto - a questa pattinata non competitiva immersa nella natura e le attrazioni dell’Isola.

Lo Skating Club Rovigo è da settimane impegnato nell’organizzazione di questo appuntamento in collaborazione con lo staff dell’Isola di Albarella: partenza fissata alle 10.45 davanti al campo da basket nei pressi del Centro Sportivo, poi i pattinatori avranno a disposizione un’ora di tempo per percorrere in assoluto relax il percorso di circa cinque chilometri tra le strade perfettamente asfaltate dell’Isola. Tra le opportunità della giornata, grazie allo staff tecnico dello Skating Club Rovigo, sarà possibile effettuare una “lezione tipo” dell’Accademia di pattinaggio nel Roller Garden allestito nel campetto di basket per far conoscere ai giovanissimi pattinatori il mondo delle otto ruote.



“Albaroller è l’espressione di una reciproca stima ed apprezzamento – così commenta il presidente dello Skating Club Rovigo Federico Saccardin - e consente di promuovere contemporaneamente il pattinaggio e questa splendida località turistica ed offre l’opportunità, anche per chi non conosce Albarella, di percorrerla e di apprezzarne le qualità turistiche ed ambientali. Ringrazio la direzione ed in particolare Mauro Rosatti, per la stima rivolta alla nostra società che guarda con attenzione a queste possibili sinergie tra sport e valorizzazione del nostro territorio”.

L’accreditamento potrà essere effettuato dalle 8.30 all’entrata dell’Isola con il ritiro dello speciale pass che permetterà l’entrata e l’utilizzo di tutti i servizi con ampie agevolazioni. Saranno disponibili 200 biciclette all’ingresso per raggiungere la partenza, oltre il servizio di bus navetta ed un trenino riservato. Il regolamento completo e le informazioni dell’evento sono consultabili sul sito www.skatingclubrovigo.it o sulla pagina facebook dell’evento “Albaroller – II edizione”.