Tornado ad Albarella, pronto il piano di rilancio da un milione e mezzo

ROVIGO - L'isola di Albarella - area privata nel parco regionale del delta del Po in cui il gruppo Marcegaglia possiede oltre il 30% delle proprietà - è pronta a ripartire dopo il tornado che il 10 agosto 2017 causò 5 milioni di danni e l'abbattimento di 8120 piante.



Oggi Emma Marcegaglia, vice presidente e ad del gruppo, assieme all'Atelier Coloco di Parigi (un«istituzionè in fatto di paesaggistica e botanica) ha presentato in una conferenza stampa il progetto di rilancio paesaggistico e urbanistico dell'isola. Un piano che si svilupperà nel corso di tre anni, partendo dalle aree maggiormente danneggiate, e che costerà un milione e mezzo di euro, interamente sostenuti dalla "Comunione di Albarella", la rappresenta dei proprietari, nella quale Albarella spa (società dei Marcegaglia) ha la maggioranza delle quote.



Un intervento sostenuto quindi interamente dai privati, che non avrà costi per i condomini delle strutture turistiche dell'isola. Il fortunale dell'estate scorsa aveva danneggiato 120mila metri quadrati di superficie dell'isola, distrutto 50 automobili, con conseguenze economiche (non c'era stato alcun ferito) per oltre 15mila persone. Il progetto

prevede la ripiantumazione di tutti gli alberi abbattuti - scegliendo essenze più resistenti agli eventi atmosferici - la loro collocazione in modo strategico rispetto ai lati più esposti dell'isola, e un ridisegno urbanistico che favorirà lo sviluppo delle attività ricreative.

