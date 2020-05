Albarella riapre in tutta sicurezza, riparte la stagione balneare nella perla del litorale polesano

ROSOLINA - L’Isola di Albarella verso la normalità di una stagione balneare partita con il patema e i disagi dell'emergenza sanitaria.

Intanto si è iniziato con l'inaugurazione del parco giochi ecosostenibile AlbarellaLand con il debutto dell’animazione Fitness.

La spiaggia del centro sportivo ha riaperto i battenti, fornendo lettini e ombrelloni con spazi addirittura superiori a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sanitaria. Una finestra esclusiva su una spiaggia che anche quest’anno ha ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu.

Nel parco giochi ecosostenibile AlbarellaLand bambini e famiglie possono godersi le sei attrazioni inserite tra le dune e le valli dell'Isola realizzate con materiale naturale (legno, corda). Previsti nel progetto del parco interventi per riqualificare il patrimonio naturale e ambientale dell’isola, attraverso una concezione contemporanea del paesaggio e una nuova visione urbanistica.

Volevamo che le famiglie dell’Isola potessero tornare presto ad Albarella – spiega il direttore generale Mauro Rosatti -. Con l’ordinanza della Regione sulla riapertura delle aree giochi, ci siamo affrettati per attuare tutte le misure in essa contenute e far godere alle famiglie e ai bambini questo parco avventura”.

Riaperto anche il servizio ristorante del Centro Sportivo affacciato sul mare, con self service all’ora di pranzo completamente a norma di sicurezza. Per la sera, menù alla carta.

Sono riprese anche le attività di animazione sportiva con lezioni di fitness e un nuovo box funzionale Triform, che permetterà in varie postazioni l’allenamento attraverso rack, sbarre, kettlebell, bilancieri e corde. Ogni lezione va anticipatamente prenotata al 366 6437985. © RIPRODUZIONE RISERVATA