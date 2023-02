ADRIA (ROVIGO) - Nuovo straordinario appuntamento sul palcoscenico del teatro comunale di Adria. L’associazione Teatro & Musica di Chioggia, per la regia di Maurizio Tiozzo, dopo il straordinario successo di Giorgio Panariello, porterà in città il 21 aprile, alle 21, Al Bano con lo show “È la mia vita” Lo spettacolo, prodotto da Dm Produzioni e distribuito in collaborazione con Ventidieci, ripercorre la lunga carriera dell’artista di Cellino San Marco, attraverso i suoi successi a partire da Nel sole, con un milione e trecentomila copie vendute, a Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita sino a quelli più recenti, spaziando dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima. Cantante versatile, che ha collezionato riconoscimenti e successi in tutto il mondo, Carrisi salirà sul palco accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia. I biglietti saranno in prevendita da mercoledì 1 marzo sui circuiti Vivaticket e Ticketone. Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, classe 1943, nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d’oro e otto dischi di platino. Si diletta sin da piccolo a suonare la chitarra e a cantare stornelli e canzoncine della sua terra d’origine, tanto che scrive a dodici anni le parole di una canzone da lui improvvisata con la chitarra, Addio Sicilia.



CARRIERA STRAORDINARIA

A 17 anni lascia la Puglia per trasferirsi a Milano dove lavora in un ristorante frequentato da personaggi dello spettacolo. Qui conosce Pino Massara, che lo invita a sottoporsi a un provino alla Celentano-Massara, casa di produzione alla ricerca di nuovi talenti. Incide il suo primo disco nel 1965 e comincia a esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano, senza però abbandonare il lavoro. Nell’autunno 1965 partecipa alla manifestazione Ribalta per Sanremo e Pino Massara lo propone a La voce del padrone, che lo fa debuttare al Festival delle rose nel 1966 in coppia con Pino Donaggio. Sempre nel 1965 il suo debutto in televisione. Nel 1967 ottiene il suo primo successo con la canzone Nel sole. Nel sole diventa anche un film, che avrà per protagonista lui e una giovane Romina Power. Tra i due si crea un legame che porterà più tardi al matrimonio nel 1970. Del 1968 la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo e l’avvio del sodalizio artistico con la Power.