ROVIGO - Dopo il tramonto nel settembre 2021, con il parere non favorevole del Comitato tecnico regionale di Valutazione di impatto ambientale, con il Comune di Rovigo che si era opposto e Coldiretti che aveva espresso la soddisfazione per la bocciatura, il progetto per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico della potenza di 50 megawatt su 66 ettari dell’azienda agricola Corte San Marco, nell’area a sud-est di Boara Polesine, tra le vie San Marco Calatafimi, è risorto: dopo il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, subordinato ad alcune prescrizioni, arrivato il 15 giugno da parte della Direzione generale valutazioni ambientali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con la Soprintendenza speciale per il Pnrr del ministero della Cultura, ora è arrivata l’Autorizzazione ambientale unica della Regione. Addirittura con la dichiarazione di «pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera».



L’IMPIANTO

Più che una vittoria, un trionfo per Agrovoltaica srl, società con sede a Badia, costituita il 21 settembre 2020 che ha proposto il progetto e che già lo aveva illustrato in videoconferenza nell’aprile del 2021, sottolineando come con un investimento di circa 83 milioni si intendesse realizzare un impianto dalla potenza totale di 49.004,28 kWp con panelli basculanti, “inseguitori solari monoassiali”, disposti su filari e orientabili, sia per inseguire il sole, che per rendere possibile il passaggio di trattori e mezzi agricoli, che per far filtrale la luce per permettere in mezzo, secondo uno studio dell’università di Padova, la contemporanea coltivazione. Senza contare la dichiarata reversibilità del consumo di suolo. Il progetto è sostanzialmente lo stesso che aveva visto una prima volta il Comune dire no, salvo poi tornare sui propri passi e accogliere la proposta di accordo di Agrovoltaica che ha messo sul piatto opere compensative per 1,2 milioni che comprendono un impianto fotovoltaico da 500 kW che l’azienda si è impegnata a costruire su un terreno di proprietà comunale, individuato nella zona industriale di via Grandi, e che verrà donato al Comune stesso, e la realizzazione della strada richiesta a Boara per sgravare dal traffico pesante il centro città e la frazione di Mardimago.



L’AREA

Nell’ultima sintesi non tecnica si spiega come in circa metà dell’area complessiva dell’azienda Corte San Marco, fino agli anni 80 fiorente allevamento di bovini e che ora si dedica alla coltura estensiva di cerealicole e oleaginose sui suoi 120 ettari, «il progetto, elaborato con il supporto di un team multidisciplinare, prevede di coltivare i terreni di proprietà attraverso una rotazione colturale che vedrà l’avvicendamento di frumento duro, orzo da malto, soia e prato mellifero per tutta la durata utile dell’impianto, 30 anni. L’intera produzione agricola, compreso il miele e i sottoprodotti dell’attività apistica, saranno successivamente venduti sul mercato per un utilizzo alimentare. Il sistema Apv (AgroPhotoVoltaic) consentirà di apportare a benefici ambientali tra cui il contrasto alla desertificazione e alla perdita di fertilità dei suoli grazie anche all’ombreggiamento dato dai pannelli che attenuerà l’impatto negativo della radiazione solare nelle ore più assolate determinando una minor perdita di sostanza organica nel terreno. La stessa attenzione riservata all’aspetto agricolo, si è posta anche nella progettazione di un impianto solare “intelligente” che oltre a produrre energia pulita, la accumula per poterla utilizzare quando effettivamente richiesta, ad esempio nelle ore notturne o di bassa insolazione. La potenza di circa 49mila kWp, ottenuta con l’installazione di 66.222 moduli fotovoltaici bifacciali di ultima generazione, è tale da generare una riduzione della “Carbon footprint”, emissioni evitate, pari a circa 31.401,4 tonnellate annue».