Sfonda la porta dell'abitazione e aggredisce col coltello una coppia di fratelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO, fa irruzionealla mano e tenta di aggredire le due persone che vi abitano. I malcapitati riescono a evitare per un soffio i suoi fendenti e chiamano i carabinieri. A quel punto l’uomo, dopo avere mandato in pezzi alcuni mobili, esce precipitosamente e si dà allaa bordo della sua auto. In breve tempo, i carabinieri giungono alla sua identificazione e lo denunciano per minacce, danneggiamento, porto abusivo di arma atta ad offendere e violazione di domicilio. A finire nei guai, A.B.,, già noto alle forze dell’ordine per il suo comportamento rissoso.