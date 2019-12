Direttore della Coop aggredito, un testimone: «Violenza mai vista»

ROVIGO - «Di scene brutali, da appassionato di Quentin Tarantino, ne ho viste parecchie. Al cinema o in televisione. Ma quando ho assistito all’aggressione al supermercato, sono rimasto colpito come se anche a me fosse stato sferrato un cazzotto alla bocca dello stomaco». Un giovane, che è stato testimone della violenta aggressione che si è verificata sabato 21 dicembre, poco prima delle 17, all’interno della Coop che si trova nel centro commerciale Le Torri di via Sacro Cuore, racconta quegli istanti convulsi.

«Ero al supermercato e stavo facendo la spesa quando improvvisamente ho sentito un po’ di trambusto e mi sono affacciato: c’erano due ragazzini che si stavano accanendo contro il direttore della Coop. Lo hanno spintonato e picchiato, trascinandolo per il collo nella corsia dove si trovano shampo e bagnoschiuma, facendolo cadere a terra. Non solo, ma uno dei due giovinastri, dopo essersi allontanato, è tornato indietro per infierire ancora sull’uomo che si era accasciato, colpendolo con dei calci sul collo. Un gesto così brutale che io stesso ho avuto paura. Violenza gratuita. Da brividi».

I due giovani, entrambi rodigini, uno figlio di un noto professionista, secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, avrebbero cercato di arraffare alcune bottiglie di superalcolici. Probabilmente, però, di alcol ne avevano già un bel po’ un corpo, sia perché questo spiegherebbe la loro reazione inconsulta e fuori controllo, sia perché effettivamente il loro goffo vagare per le corsie del supermercato aveva subito dato nell’occhio. Era per questo che il direttore li stava controllando. Vistisi scoperti, invece di desistere i due hanno pensato bene di peggiorare la propria situazione e di trasformare il tutto in un’aggressione. Se anche il loro vagare in modo sospetto non avesse avuto lo scopo di portare a rubare qualcosa, da qui la rabbia per l’accusa ingiustificata, comunque l’epilogo non è stato certo dei migliori. Non uno scherzo, anche se probabilmente non si sono bene resi conto della gravità assoluta del loro gesto.

Fra l’altro, trattandosi di un luogo dove sono presenti videocamere di sicurezza, non è stato difficile per la polizia, intervenuta con due pattuglie della Squadra volanti dopo la chiamata allarmata al 113 partita pochi secondi dopo l’aggressione, con il supporto anche di una pattuglia dei carabinieri, riuscire a inchiodare alle loro responsabilità i due ragazzi.

Per sedare l’alterco è intervenuta anche la vigilanza del centro commerciale. E così , mentre il ferito veniva soccorso dal personale del Suem, accorso con un’ambulanza, i due ragazzi sono stati accompagnati in Questura. Sono state raccolte le testimonianze di molti dei presenti e la vicenda potrebbe avere a breve ulteriori sviluppi. Di sicuro non il miglior regalo di natale che i due giovani potevano fare alle rispettive famiglie. © RIPRODUZIONE RISERVATA