ROVIGO - Con lo scoppio della pandemia viaggi e vacanze hanno subito uno stop forzato mettendo in ginocchio il settore turistico. Lockdown e rigide regole anti Covid hanno infatti portato alla chiusura di alcune storiche agenzie di viaggio della città, costringendo molti operatori turistici a cambiare lavoro. A circa due anni di distanza i rodigini, grazie ai vaccini e all'allentamento delle restrizioni ricominciano però a viaggiare e, di conseguenza, anche i professionisti del turismo tornano ad esercitare l'attività che erano stati costretti ad abbandonare. È il caso di Elisa Forno, 48 anni, rodigina, conosciuta agente di viaggio che, circa un anno e mezzo fa, a causa dell'emergenza sanitaria, era stata costretta a chiudere la sua agenzia Vivere e viaggiare, da quasi 16 anni frequentata non solo dai rodigini.



IL CAMBIO LAVORO

Un colpo durissimo per la città che, con lo scoppio del virus, vedeva chiudere forzatamente il sipario su la storica agenzia di via Celio. «Come molti colleghi, improvvisamente senza lavoro in seguito allo scoppio della pandemia, ho dovuto cambiare dall'oggi al domani i mie progetti racconta Elisa -. Ho chiuso l'agenzia e sono andata a lavorare da Amazon. Il commercio online infatti, in quei momenti, era l'unico ad andare a gonfie vele. Non sapevo davvero cosa fare, sembrava un incubo. Il settore del turismo, dai viaggi all'accoglienza in generale era infatti bloccato. Ho dunque inviato il mio cv alla famosa logistica e dopo 4 giorni ero già assunta come magazziniere. E dico, grazie al cielo! In quei mesi è stata una salvezza». Il sogno di Elisa era però di riuscire a tornare a fare il lavoro in cui aveva investito in formazione e tanto tempo, ossia l'agente di viaggio. A circa due anni di distanza, la 48enne lo ha finalmente realizzato.

LA RIAPERTURA

Dai primi di marzo è infatti tornata ad esercitare il suo amato lavoro nell'agenzia Cam Viaggi di piazza Vittorio Emanuele II. «I rodigini, a febbraio scorso, sono tornati a viaggiare. In particolare c'è stato un vero e proprio boom di viaggi di nozze - spiega l'agente -. C'è stata dunque una richiesta di professionisti del settore turistico, ed eccomi qui! Non più nella veste di imprenditrice ma tornata comunque in prima linea nel lavoro che amo».

In questi giorni, in piazza Vittorio, è un viavai di ex clienti che, anche solo attraverso la vetrina dell'agenzia Cam, salutano Elisa, un volto che per chi abita e frequenta il centro rappresenta un ritorno alla normalità, ossia ai tempi in cui il Covid non esisteva e la vita in città scorreva senza restrizioni e mascherine. «È una grande emozione tornare a fare il proprio lavoro e, soprattutto vedere che i rodigini hanno una gran voglia di viaggiare. Questa pandemia ha sconvolto la vita di tante persone, tanti commercianti e piccoli imprenditori sono stati costretti a chiudere e a reinventarsi. Vedere dei segnali di ritorno alla normalità è confortante».

La 48 enne nella sua lunga attività di agente di viaggio di difficoltà ha dovuto di certo affrontarne; dal calo dei viaggi dovuto al terrorismo alla pandemia degli ultimi due anni. E ora la guerra. « C'è un'inevitabile leggera flessione in questi giorni sul fronte dei viaggi per la guerra in Ucraina, ma comunque prevale l'ottimismo. Molti rodigini stanno programmando le vacanze estive e quelle di Pasqua. Si spera che questo conflitto finisca a breve. La voglia di viaggiare e di vacanze è davvero tanta».