L'Adriese vince ed è campione d'inverno in serie D, per il Delta 2-2

ADRIA. L'battendo per 2-0 in casa il Sandonà riscatta la sconfitta di mercoledì e, soprattutto, si laurea campione d'inverno del proprio girone della serie D di calcio con un turno d'anticipo. In classifica è infatti irraggiungibile delle inseguitrici e allunga a +6 dalla seconda, l'Arzignano, che pareggia 2-2 con l'Este. A segno per i granata i gemellli del gol Marangon e AliùA Porto Tolle, invece, ilfallisce la prova continuità pareggiando 2-2 contro il St. Georgen, squadra in zona retrocessione. Per i deltini reti di Pandiani e del nuovo acquisto Sottovia. In classifica 22 punti, nono posto.