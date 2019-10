L'Adriese gioca d'anticipo per dare l'assalto alla vetta in serie D

di Guido Fraccon

Vincere per rimanere attaccati al carro delle ambizioni, per coltivare un sogno che nessuno ancora osa direttamente pronunciare ma che si chiama Serie C.in campo domani alle 15, tra le mura amiche del Bettinazzi, nell'anticipo della settima giornata del girone d'andata del campionato di calcio di serie D, gruppo C. Di fronte alla corazzata granata, la compagine del Cjarlins Muzane.La società di via Bettinazzi si è infatti accordata con i friulani perla sfida campionato dal momento che i basso polesani mercoledì saranno impegnati a Campodarsego nei 16° di Coppa Italia di Serie D.Adriese in campo con ilcon Cabras, Mantovani, Vecchi, Meneghello, Pagan, Boscolo Berto, Beltrame, Lo Sicco, Aliù, Lauria, Novembre.Cartigliano 13, Union Clodiense, Luparense, Adriese, Campodarsego e Caldiero 12, Vigasio 10, Union Feltre, Ambrosiana, Legnago e Cjarlins Muzane 9, Belluno 8, Chions 7, Este 6, Mestre e Delta, Montebelluna e Villafranca Veronese 4, Tamai 2, San Luigi 1.: Chions - Delta; Belluno Union Clodiense; Caldiero- Este; Campodarsego - Ambrosiana; Cartigliano - San Luigi; Luparense - Vigasio; Legnago- Tamai; Mestre - Montebelluna; Villafranca - Feltre.