L'Adriese battuta a Campodarsego dice addio alla Coppa Italia di serie D

L'viene eliminata nei sedicesimi di finale della Coppa italia di serie D di calcio. A Campodarsego va in vantaggio con Pandiani nei primi minuti, poi però si fa presto raggiungere e superare dalle reti di Biscolo Bisto e Arcon. Mazzata decisiva sulle ambizionio l'espulsione per doppia ammonizione di Busetto, in una partita partcolarmente nervosa visti gli altri sette ammoniti.Per i granata quindi viene meno uno dei due. Ora dovrà concentrarsi solo sul campionato, dove è già costretta a inseguire le squadre di testa. Abidica l'allenatore Luca Tiozzo, detentore del trofeo, vinto la scorsa stagione quando era sulla panchina del Matelica.