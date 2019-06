Minacciato da due ubriachi è costretto a rifugiarsi dentro l'automobile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - Litigano in preda ai fumi dell’alcol e minacciano un automobilista in via Cavour ad Adria, poi se la prendono anche con i poliziotti. È successo nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2, quando la Volante della Polizia è intervenuta su segnalazione di un’accesa lite in strada.LA LITEUna discussione fuori controllo era scoppiata tra due uomini, un 51enne e un 43enne, alterati dall’alcol, entrambi pregiudicati e con precedenti di polizia a carico e un terzo uomo di 43 anni che si era rinchiuso dentro la propria auto.