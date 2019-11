Allarme topi in città: «A Borgo Dolomiti siamo invasi»

di Guido Fraccon

ADRIA (ROVIGO) - Scatta l'allarmein città. «A Borgo Dolomiti - spiega Carlo Franzoso - siamo alla prese con incontri speciali del terzo tipo. Non si tratta di alieni, naturalmente, ma di una specie ben più comune e fastidiosa che si annida tra le nostre strade. Invito gli amministratori del Comune di Adria a venirci a trovare. Si potranno rendere conto personalmente quale situazione si ripropone quotidianamente sotto gli occhi dei residenti».Franzoso, per evitare di essere smentito, ha catturato uno di questi grossi topi. «Sono riuscito - precisa - a catturare uno di questi grossi ratti. L'ho intrappolato, a futura memoria, all'interno di un bidoncino stradale per il conferimento della frazione umida. Ho chiuso il contenitore con un sasso per impedire al topo, grande quasi come un gatto, di sfuggire».