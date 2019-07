Litigio davanti al bar, lo accoltella al torace e scappa: arrestato 28enne

ADRIA - Un litigio, una lama e poi il sangue. Un uomo a terra e uno che fugge, il primo colpito al torace da più d'una coltellata e operato d'urgenza, il secondo scappato lasciando dietro di sé una scia di sangue, a sua volta ferito a una mano, e poi arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Entrambi adriesi ed entrambi già rimasti invischiati nel recente passato in storie di droga. Quello che è successo la scorsa notte, attorno alle 23, in pieno centro, nel piazzale antistante al bar all'angolo fra Corso Garibaldi e via Bocchi, a fianco della sede della Polizia municipale e ad un passo dal vecchio Tribunale, è però ancora tutto da chiarire. Quello che è certo è che lunedì sera sono volate delle coltellate e che attorno alle 4 di ieri mattina il 28enne adriese Marco Spano è stato arrestato ed è poi finito in carcere per l'ipotesi di reato di tentato omicidio, mentre il 56enne Alberto Bondesan, dopo essere stato soccorso dal personale del Suem è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'emitorace sinistro e si trova ricoverato in prognosi riservato, ma non in pericolo di vita.





