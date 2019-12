​Adria. Occhi elettronici di nuova generazione piazzati in tutta la città

di Guido Fraccon

ADRIA (ROVIGO) - L'amministrazione Barbierato è pronta a fornire una risposta importante sul fronte della sicurezza. Ilrivisita il proprio sistema die sostituirà le telecamere esistenti, peraltro vetuste, condi nuova generazione. Il tutto per far fronte ai desiderata dei cittadini che chiedono maggiore sicurezza su tutti i fronti e in particolare più varchi video sorvegliati e servizi di telecamere nei luoghi più a rischio. Ben 12 le telecamere, più un commutatore, che saranno sostituite a cura della ditta AS2. L'azienda rodigina fornirà infatti un encoder video per la zona di piazza Cavour - teatro comunale, due telecamere fisse per vicolo Prigioni e altre due per la stessa piazza antistante il comunale più volte al centro delle cronache. Due telecamere