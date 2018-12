Siringhe e aghi sporchi di sangue trovati nel giardino della scuola primaria

di Guido Fraccon

ADRIA - Èin città. Alcunesparse per terra ed alcunisono stati ritrovati l'altra sera nei pressi delsecondario della. La Polizia locale è già stata avvisata da alcuni genitori dei piccoli frequentanti il plesso. Altre siringhe sono state ritrovate qualche settimana fa nel parcheggio sotto il ponte Chieppara. L'area di sosta, molto frequentata durante il giorno dagli utenti dell'ospedale Santa Maria Regina degli Angeli, sul calare della sera, e soprattutto di notte, si trasforma in una vera zona franca per soggetti poco raccomandabili parte dei quali di nazionalità extracomunitaria. In piccoli gruppi, approfittano del riparo offerto dalla campata del ponte.