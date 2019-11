Diffondono video a luci rosse di una minorenne: due studenti denunciati

Il commissariato di Polizia di Adria ha denunciato alla Procura dei minori di Venezia uno studente di un istituto scolastico per divulgazione di materiale pornografico ai danni di una minorenne. Un secondo studente, maggiorenne, è stato denunciato alla Procura di Rovigo per detenzione dello stesso materiale. I loro telefoni sono stati sequestrati, tuttavia i due ragazzi sono a piede libero.



Secondo gli inquirenti era stata la stessa giovane vittima ad aver girato immagini e video che la ritraevano nuda e in atteggiamenti intimi, poi li avrebbe inoltrati al minorenne, con la promessa di non diffonderli. Cosa che il giovane ha fatto, mandandoli all'amico. Alcuni suoi compagni di classe, in un secondo momento, hanno informato il dirigente scolastico di quanto era accaduto, e questi ha convocato i genitori della giovane, che si sono poi rivolti alla polizia di Stato.

ADRIA -