ADRIA (ROVIGO) - «I predoni del rame che hanno fatto andare in tilt le linee telefoniche a Bellombra ed a Papozze; hanno creato un danno economico a Tim di quasi 100mila euro». Lo ha comunicato il primo cittadino Massimo Barbujani al termine dell'ultimo consiglio comunale. Il sindaco ha letto in aula la mail ricevuta dal funzionario di Tim Giampaolo Biancato. «Mi sono interessato sin da subito al problema - ha detto Barbujani - rapportandomi direttamente con questo funzionario, che mi ha spiegato i tempi per il ripristino dei danni causati dai ladri. Questi hanno distrutto sette chilometri di linea telefonica ed abbattuto oltre 100 pali. L'impegno di spesa per ripristinare l'intera linea è di quasi 100mila euro».



IL RIPRISTINO



Tim, secondo la mail inviata da Biancato a palazzo Tassoni, è già al lavoro. «Nonostante il maltempo degli ultimi giorni - ha spiegato Barbujani - l'impresa Circet, incaricata da Tim, sta operando senza soluzione di continuità per la sostituzione dei pali e la successiva posa dei nuovi cavi telefonici. Si stima che nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo, vengano ripresi i servizi per i clienti attestati sulla tratta. La durata dell'intervento è legata all'entità dei lavori, alla gravità del danno e all'espletamento delle complesse attività correlate al ripristino del servizio».



FORTI DISAGI



Nel frattempo gli utenti di Bellombra e Papozze hanno ricevuto in questi giorni, con scadenza a metà giugno, le fatture di Tim e non hanno alcuna intenzione di pagarle. Stanno infatti raccogliendo firme per una class action contro l'azienda nel caso in cui essa pretendesse il pagamento di un servizio che non hanno mai potuto utilizzare negli ultimi due mesi. Il caso era scoppiato agli inizi di maggio quando, stanchi che il telefono di casa non squillasse e la connessione internet funzionasse a singhiozzo, i residenti di Bellombra, con portavoce l'ex assessore Alessandro Rigoni, avevano scritto ai primi cittadini di Adria e Papozze, le due municipalità in cui è diviso il paese, Massimo Barbujani e Pierluigi Mosca. Rigoni si era fatto portavoce della protesta della comunità e dei problemi e dei disagi legati alla mancanza della linea telefonica. Nella lettera esternava tutti i problemi che si trascinavano almeno da metà aprile. Una situazione che, seguendo le procedure del normale consumatore, non riusciva a risolvere.

«Da cittadino indifeso - precisa l'ex amministratore - non sapendo a chi rivolgermi ho interessato Federconsumatori per cercare di ottenere delle risposte e soprattutto essere trattato da cliente, non da semplice consumatore che paga e basta. Mi piacerebbe sapere anche se i ladri di rame sono stati identificati e se per caso non esista una tecnologia suppletiva, diversa, più all’avanguardia o altre modalità per ripristinare il servizio. Ma soprattutto: le bollette telefoniche devono essere pagate per un servizio che non esiste? Per me la risposta è semplicemente ‘no’».