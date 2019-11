​Mini ricreazione e merenda: gli studenti fanno sciopero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA (ROVIGO) - Tira aria di protesta per gli studenti del Polo Tecnico di Adria, giunti ormai al secondo giorno di agitazione. Sono diversi i motivi per i quali le classi delle diverse sedi che compongono l'istituto si stanno astenendo dalle lezioni. La loro protesta si è fatta più dura dopo aver incontrato il dirigente scolastico Armando Tivelli e dopo aver rivendicato alcune situazioni che a loro modo andrebbero a interferire con il normale svolgimento della vita scolastica. «Abbiamo incontrato il preside - fanno presente alcuni ragazzi - cercando far comprendere le nostre ragioni. Le nostre istanze però, nonostante qualcuno abbia affermato il contrario, non sono state recepite. Abbiamo pertanto deciso di