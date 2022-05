ADRIA - Una rotatoria ai piedi del cavalcaferrovia. Palazzo Tassoni accogliendo le richieste degli utenti della strada, ha approvato nelle ultime ore un importante progetto di fattibilità tecnica ed economica per cantierare una rotatoria tra via Emanuele Filiberto e via monsignor Pozzato. Queste due direttrici comunali, provenienti da Rovigo e Cavarzere, si intersecano ora in un triplo incrocio, oltremodo pericoloso. Tale intersezione presenta notevoli livelli di traffico che arrecano incertezza di attraversamento a veicoli, pedoni e ciclisti. La finalità dell’intervento è quella di trasformare l’incrocio in rotatoria al fine di regolamentare i flussi di circolazione e garantire la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti con un contestuale miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale.



IL PROGETTO



L’operazione contabilizza una spesa di 400mila euro. Il Comune di Adria, per portare a compimento il progetto, confida però in un finanziamento regionale di 200 mila euro. I lavori a base d’asta sono stati stimati in 270 mila euro, a cui devono essere aggiunti 10 mila euro per oneri di sicurezza. Sono invece pari a 42 mila euro le spese tecniche e di progettazione. Secondo la relazione degli uffici l’accesso ad Adria dal versante nord-ovest, avviene tramite due principali direttrici. La prima quella che proviene da Rovigo, la seconda quella che proviene da Cavarzere, che si intersecano con un triplo incrocio pericoloso. Le vie Filiberto e Pozzato inoltre presentano notevoli livelli di traffico e attraversano aree residenziali abitate dove si trovano attività commerciali ed artigianali. “Da qui la necessità di migliorare il triplo incrocio e, partendo da queste considerazioni - si legge nell’elaborato - l’amministrazione comunale, sulla base di un’attenta valutazione delle abitudini e necessità dei cittadini, ha ritenuto quanto mai opportuno predisporre la progettazione dell’incrocio. Il progetto inoltre permetterà alle auto di svincolare in totale sicurezza in uno degli incroci maggiormente pericolosi del paese, dove oggi risulta una situazione confusa, incerta e pericolosa per il transito e gli attraversamenti delle vetture mentre i percorsi pedonali protetti metteranno in sicurezza i pedoni che gravitano nell’area interessata, con presenza di piccole attività commerciali”.



PEDONI E CICLISTI SICURI



Oltre alla rotatoria dunque saranno realizzati percorsi pedonali protetti, opere accessorie come segnaletica, pubblica illuminazione, recinzioni e sottoservizi. L’isola di rotazione avrà un raggio di 8 metri e mezzo pari alla larghezza della carreggiata stradale ad un sola corsia mentre il raggio esterno della rotatoria sarà di 17 metri. Da inizio aprile è fermo sul tavoli del consiglio comunale un ordine del giorno promosso dal Partito Democratico sulla viabilità provinciale e locale.