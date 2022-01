ADRIA - Ai nastri di partenza l'iter che, nel giro di poco più di un anno, porterà alla manutenzione straordinaria e alla ristrutturazione dei ponti del territorio comunale. Palazzo Tassoni ha affidato ad As2, per un importo complessivo di 48.092 euro, l'incarico di supporto alla attività di gestione e messa in sicurezza dei suoi manufatti stradali.



CENSIMENTO E VALUTAZIONE

L'operazione, primo stralcio del piano complessivo, prevede il censimento dei ponti, la loro classificazione, la valutazione della sicurezza ed il loro monitoraggio. As2 dovrà provvedere in particolare ad una mappatura dei 53 ponti maggiormente interessati dal traffico, con censimento degli stessi e integrazione, validazione e aggiornamento dei dati eventualmente già disponibili negli archivi. Dovrà inoltre ispezionarli e compilare le cosiddette schede di difettosità, caricando i dati su un'apposita piattaforma. Dovrà infine integrare ed aggiornare l'anagrafica dei manufatti stradali già censiti con compilazione dell'elenco di eventuali criticità con loro priorità e trasferire questi dati all'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.

L'Operazione ponti, da un milione di euro, sarà finanziata grazie ad un contributo del Ministero dell'Interno.

Con il progetto in mano, palazzo Tassoni definirà il grado di priorità degli interventi sulle infrastrutture. L'operazione dovrebbe in particolare assicurare nuova vita a ponte Gigli e a ponte Canareggio.



I PRIMI INTERVENTI

«Con il milione di euro del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - fa sapere l'assessore Marco Terrentin - sistemeremo diverse delle duecento infrastrutture presenti nel nostro territorio». Secondo i primi elaborati si inizierà da ponte Beniamino Gigli, inaugurato nel 1982 per unire le due sponde del Canalbianco, e poi si passerà al manufatto che si trova lungo via Leonardo da Vinci, nel quartiere Canareggio. «Utilizzeremo le risorse statali - prosegue l'assessore - per sistemare anche alcune infrastrutture presenti nelle frazioni». Gli interventi si inseriscono in un'ampia programmazione del comparto dei lavori pubblici «Questa programmazione - spiega Marco Terrentin - è stata preceduta da un censimento degli attraversamenti presenti nel nostro territorio. Il lavoro ci ha permesso di poter programmare una scaletta d'azione, sia nel centro cittadino che nelle frazioni». Le prime verifiche statiche sui ponti ed i manufatti stradali di pertinenza del Comune di Adria, propedeutiche all'esecuzione di successivi interventi di messa in sicurezza, al fine di garantire la pubblica incolumità, erano state affidate alla ditta Elletipi di Ferrara. Si tratta delle stessa azienda che aveva effettuato le prove di carico su ponte Bettola. L'Operazione ponti era partita nell'agosto del 2018, dopo la tragedia del ponte Morandi di Genova.