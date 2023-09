ADRIA - I residenti di via Badini lanciano l’allarme. Bande di ragazzini si intrufolerebbero, sia durante il giorno che in tarda serata, nello stabile in disuso da anni dell’ex Inam , immobile un tempo di proprietà dell’ex Ulss 19 di Adria. «Nei giorni scorsi, stavo sistemando alcune cose sul mio terrazzo di casa - racconta un residente, ex esponente delle Forze dell’ordine, la cui abitazione si affaccia sul nodo stradale che conduce all’ospedale Santa Maria Regina degli Angeli di Adria - quando la mia attenzione è stata attirata dalla presenza, sul terrazzo dell’ex palazzina Inam, da alcuni adolescenti. In un primo momento non volevo credere ai miei occhi ma, una volta messa a fuoco la situazione, ho visto che si trattavano di tre-quattro ragazzini. Guardavano giù, sporgendosi. Ridevano e scherzavano. Non nego che mi sono preoccupato per la loro incolumità. Come fossero penetrati al suo interno, non so dirlo. Dopo poco, forse si sono accorti della mia presenza, sono scomparsi dalla visuale. Sicuramente si sono ritirati ed hanno abbandonato l’edificio».



IL PERICOLO

Perché questa “denuncia”? «Semplicemente non vorrei che scattasse la cosiddetta emulazione ed altri visitassero quel luogo. Non vorrei inoltre che lo stabile diventasse luogo di bivacco. Invito gli ex colleghi a sorvegliare l’area».

Lo stabile, chiuso da oltre un decennio, ex sede del Distretto Sanitario, era finito anni fa al centro di una vertenza civile quando la ditta veneziana Sacaim che, con Opra costruzioni di Rovigo, aveva costruito la palazzina di servizi dell’ospedale Santa Maria Regina degli Angeli di Adria, aveva citato in giudizio l’Ulss 19 contestando all’ex azienda sociosanitaria adriese un presunto danno per asseriti inadempimenti relativi al contratto di appalto per la nuova palazzina inaugurata nel 2012.



LA QUERELLE

Saicam e Opra costruzioni di Rovigo avevano formato un’associazione temporanea di imprese che, con decreto dell’ex direttore generale dell’Ulss 19, Giuseppe Dal Ben, si era aggiudicata i lavori con l’alienazione dell’immobile ex Inam che ha una superficie di 2.400 metri quadrati, fu valutata allora 2 milioni e 30mila euro dall’Agenzia del territorio. Le lungaggini burocratiche per il cambio di destinazione d’uso, da attrezzature di interesse comune a residenziale, erano finite al centro del contendere. Nel 2010 c’era stato un parere di massima, favorevole al cambio di destinazione d’uso, da parte degli uffici comunali. E su questa base l’Ulss 19 aveva promosso il bando. Il cambio di destinazione, in sede consiliare, è arrivato solo a febbraio 2014, quattro anni dopo la deliberazione della giunta regionale del Veneto, che permetteva all’ex Ulss 19 di alienare il bene immobile. il progetto per la costruzione della “Palazzina dei Servizi” era datato 2009.