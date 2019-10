Adria. La piscina resta chiusa. Licenziamenti all'orizzonte

di Guido Fraccon

ADRIA (ROVIGO) - I tempi di riapertura degli impianti natatori di via Lampertheim potrebbero essere più lunghi del previsto. Il caso piscina, assieme al caso Aia, il Consorzio per l'area industriale attrezzata per il Basso Polesine dichiarato fallito dal Tribunale e altra questione spinosa per le casse di palazzo Tassoni, finiranno al centro del prossimo consiglio comunale convocato per lunedì alle 20.45 in aula consiliare di palazzo Tassoni. «Sono fortemente preoccupato di come si sta evolvendo la situazione della piscina comunale» commenta il capogruppo Pd Sandro Gino Spinello.