ADRIA - È caccia in città, all’individuo che ieri mattina ha aggredito un operaio nel parcheggio della sua abitazione. Non è chiaro se si tratti di un ladro oppure solo un malintenzionato. Fatto sta che sono stati attimi di paura per un 54enne aggredito e picchiato da un uomo incappucciato fuori dalla palazzina in cui abita, in via Po. La vittima, operaio in una fabbrica di Rovigo, è finito all’ospedale in seguito alle botte ai calci sferrati dal suo misterioso aggressore. Intorno alle 6.40, l’operaio, come ogni mattina, è sceso dall’appartamento in cui vive per andare a lavoro. È entrato nella sua auto per partire, mentre però stava per chiudere la portiera una mano ha bloccato lo sportello.



IL RACCONTO

«Mi sono trovato davanti un uomo incappucciato e indosso la mascherina – racconta spaventato il 54enne -, mi ha detto; “Stai calmo”. Indossava dei guanti da lavoro e teneva una mano in tasca, come se nascondesse un’arma». A quel punto, l’operaio, spaventato, è uscito dall’auto e preoccupato ha chiesto se il suo aggressore fosse armato. «Lui non mi ha risposto – racconta l’operaio -. Continuava a intimarmi di stare calmo con spiccato accento straniero. Io mi sono agitato, mi sono guardato intorno per scappare e, a quel punto, mi ha sferrato una serie di pugni ed un calcio sulla gamba per bloccarmi. Sono caduto a terra e lui è scappato. Probabilmente ha avuto paura arrivasse qualcuno. Questa è una zona residenziale, intorno alle 7 famiglie e ragazzi iniziano ad uscire di casa per andare a scuola».

I CARABINIERI

Il 54enne, rimasto fortunatamente cosciente, è riuscito a risalire in auto ed è corso dai carabinieri di Adria a denunciare l’accaduto. Si è poi diretto al Pronto Soccorso per le ferite conseguenze delle botte ricevute. «Non ho idea che cosa volesse quell’uomo. Nella colluttazione gli è sceso il cappuccio della felpa; avrà avuto meno di 30 anni. Non saprei nemmeno dire se volesse rubarmi l’auto. Ha iniziato a picchiarmi con molta violenza. Poi, secondo me per paura di essere visto da qualcuno, è scappato».

I carabinieri di Adria stanno indagando sulla misteriosa aggressione avvenuta in pieno giorno, anche grazie all’ispezione dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. «Non nascondo che ora ho paura. Uscire di casa per andare al lavoro e trovarsi un uomo incappucciato forse anche armato, che ti prende a calci e pugni, non ti fa dormire sonni tranquilli. Spero venga rintracciato al più preso dalle Forze dell’Ordine».