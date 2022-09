Giocattoli e materiale didattico fuori legge venduti in due negozi ad Adria ed Occhiobello: scatta il sequestro di 2mila articoli

La guardia di Finanza ha scoperto due attività ad Adria e Occhiobello, riconducibili a due imprenditori entrambi di origini cinesi, nei quali erano venduti giocattoli e altri prodotti a corredo del materiale didattico degli scolari, sprovvisti del previsto marchio di qualità “CE”, quale attestazione di conformità agli standard europei. Altri prodotti, invece, risultavano privi delle indicazioni che prescrivono il divieto di utilizzo, date le ridotte dimensioni, per i bambini di minore età e/o riportanti il pittogramma relativo alla sicurezza dei bambini non conforme. Per altri prodotti ancora (costituiti da materiale elettrico e casalinghi) le relative etichette sono risultate non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore. Sono stati sequestrati 2mila prodotti.

In proposito, si vuole rammentare come il marchio di qualità CE garantisce l’assenza di rischio di un pericolo grave per i consumatori garantendo la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza, fissati dalle disposizioni comunitarie. Invece, per quanto concerne le avvertenze che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l’età minima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili, le stesse devono figurare sull’imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti e chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto e sono precedute, a seconda dei casi, dalle parole “Attenzione” o “Avvertenza” o “Avvertenze”. I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono, infatti, recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma di uno specifico pittogramma.