Adria. ​Ritorna la Notte bianca: città sveglia fino all'alba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - La Notte Bianca del Delta è pronta a riconsacrare simbolicamente Adria come riferimento del Delta e non solo. Domani sera sulle note di Nessun dorma la comunità del Groto si prepara ad affrontare, fino alle prime ore dell'alba di sabato, la notte più lunga dell'anno, l'evento clou del Polesine. Spettacoli, cultura, intrattenimento, divertimento e svago nel palinsesto di questa manifestazione unica nel suo genere, con l'imbarazzo della scelta, per tutti i gusti e per tutte le età....