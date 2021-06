ADRIA - Si è spento il sorriso di don José. La chiesa polesana piange la morte di don Giuseppe Mazzocco. Il sacerdote, conosciuto in Polesine per le sue campagne a favore dell’ambiente, per le sue lotte a difesa della sanità pubblica e per l’inclusione dei profughi, sempre dalla parte dei più deboli, si è spento all’età di 59 anni in Mozambico, presumibilmente a causa di un arresto cardiaco, mentre stava pranzando.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati