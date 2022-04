Lutto ad Adria. Addio a Carlo Alberto Bombarda, veterano del commercio

ADRIA (ROVIGO) - Adria piange la scomparsa di Carlo Alberto Bombarda, il veterano del commercio adriese. Bombarda si è spento sabato, all'età di 90 anni, all'ospedale civile di Adria. Il suo negozio di abbigliamento di corso Vittorio Emanuele II, una delle rivendite storiche a livello regionale nel suo settore, è stato uno dei punti di riferimento della comunità del Groto. Bombarda era un simbolo della città, non solo un commerciante vecchio stampo, che nel corso degli anni aveva saputo rinnovarsi ed affrontare le nuove sfide del settore, ma anche una sorta di bandiera per il mondo pedatorio locale. Grande appassionato di calcio, era il tifoso con la carta d'identità più ingiallita dell'Adriese. Fino a qualche anno fa, non disertava mai il suo appuntamento quindicinale allo stadio tanto che nel 2018, assieme ad un altro fedelissimo, Giorgio Sarti, era stato premiato dal presidente Luciano Scantamburlo con una targa per la sua lunga storia di passione con i colori granata. Bombarda lascia la moglie Elviretta Casellato e i figli Andrea, Nicoletta e Silvia. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 15.30 nella basilica di Santa Maria Assunta. Al termine del rito funebre la salma sarà cremata.