Lavori in strada. Un cantiere insidioso in via Cilea

di Guido Fraccon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - Pietre sconnesse, crepe nell'asfalto, cantieri mal segnalati. Si moltiplicano i casi in città. Dopo via Carducci, angolo via dello Scalo, dove sono stati realizzati degli scavi su suolo pubblico e privato, propedeutici al passaggio di reti tecnologiche, «protetti e segnalati senza troppa cura con transenne e nastro biancorosso, con transenne posizionate in modo da permettere tranquillamente l'accesso allo scavo da parte di bambini ed animali domestici» come ha spiegato il capogruppo Lega Paolo Baruffaldi che...