ADRIA - Adria è pronta ad ammantarsi dei colori della primavera e ad una vera e propria esplosione di profumi. È ormai pronta a sbocciare la 14 . edizione di “Adria in fiore”, la più importante manifestazione primaverile della comunità del Groto, griffata Pro Loco : era stata ideata negli anni O ttanta poi sospesa e poi ripresa nel 2007. Si festeggerà la primavera con una grande mostra - mercato di fiori, piante e articoli per il giardino. A fare da corollario tutta una serie di iniziative.



CITTÀ GIARDINO



La macchina organizzativa si è già messa in moto , come spiega la presidente ssa del sodalizio di piazza Bocchi, Letizia Guerra. « Fervono i preparativi - precisa - per il recupero di questa nostra importante manifestazione, congelata nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia. Tornerà domenica 24 aprile, dal mattino fino a sera , e si chiamerà “Adria in fiore, aromi, profumi e colori di primavera » . L’iniziativa , organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, è inserita nel calendario fieristico regionale. Adria dunque tornerà a trasform arsi in un o stupendo giardino fiorito dove sarà possibile svolgere numerose attività di svago riservate soprattutto ai bambini. Sarà anche per Pro Loco l’occasione per far scoprire le bellezze della città. Tra le novità di quest’anno una singolare a caccia al sasso fiorito.



LA LOTTERIA



«Organizzare iniziative di questa portata , che implicano l’adozione di adeguate misure di sicurezza , è diventato impegnativo soprattutto da un punto di vista economico - prosegue Guerra - e per finanziare l’iniziativa è stata predisposta anche la tradizionale lotteria la cui estrazione avverrà proprio domenica 24 , alle 19.30 , in sala Cordella » . Guerra spera che la maggioranza dei cittadini acquist ino almeno un biglietto - del costo di un euro - presso la sede dell a Pro o ai banchetti che verranno allestiti i prossimi sabati al mercato, in largo Mazzini, in alcuni negozi e nel giorno della kermesse nei punti predisposti per l’occasione. « Per questa edizione - sottolinea Guerra - sono disponibili quattro mila tagliandi. Da ll’incasso andrà detratto l’ammontare dei buoni acquisto corrispondenti a un totale di 1.200 euro che potranno essere spesi nei negozi di Adria. Un doppio aiuto, quindi. Uno alla Pro Loco per sostenere i costi dell’evento e uno al commercio cittadino » .



ALTRI SERVIZI



Nelle ultime settiman e in Pro l oco si respira un’ aria simile a quella dell’era pre-Covid. «In ufficio - prosegue la presidente ssa - vengono molte persone . Il punto Vivaticket aperto nel 2019 si sta rivelando un servizio valido non solo per i cittadini, ma anche per i residenti in zone limitrofe. Continua, inoltre, la collaborazione con il conservatorio Buzzolla per la prenotazione dei posti dei concerti allestiti al Comunale e con il teatro Ferrini per la rassegna teatrale amatoriale » . Anche la presenza di turisti sembra in ripresa: « Poche settimane fa - conclude Letizia Guerra - la nostra associazione ha accompagnato alla scoperta di Adria un nutrito gruppo di persone di un sodalizio di anziani di Mestre. In giugno arriveranno altri due gruppi di associazioni venete interessate a conoscere la nostra bella città».