Crolla una vetrata nell'ora di attività motoria dei disabili: paura in palestra

ADRIA -sfiorata alla palestradi Adria. Si stacca una finestra e l’infisso cade all’interno dell’immobile mentre si stava svolgendo una lezione di attività motoria delle persone con disabilità ospiti deldell’Ulss 5 Polesana del Distretto Due del Basso Polesine. Nessuno si è fatto male.Laè caduta dalla parte opposta rispetto alla zona in cui si trovano in quel momento a fare attività gli allievi. Ora lae ancora chiusa per motivi di sicurezza. Secondo la circolare delladell’istituto Colombo Cristina Gazzieri esiste «Il rischio dicadute di altre finestre».