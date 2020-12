ADRIA - Furto con spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì, all’Hopossum Pub di via Parco del Delta del Po. Il malvivente, che pare abbia le ore contate, una volta sfondata una delle pesanti vetrate del locale, si è diretto verso il registratore di cassa asportandolo. Nella sua razzia ha sottratto anche un tablet del locale usato per le prenotazioni. Desolante la scena che si è presentata ieri mattina al titolare del locale, il padovano Federico Orano. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

DANNI INGENTI

«Ha sfondato la vetrata ed è penetrato nel locale - racconta Orano - dirigendosi verso la cassa, prelevandola. Dentro c’era solo il fondo cassa. Saranno stati all’incirca 300 euro tra cartamoneta e monetine. Ha rubato anche il tablet del valore commerciale di 150-200 euro». Il danno più ingente riguarda però la vetrata. «Effettivamente sono più i danni che i soldi rubati dal momento che la spaccata è stata effettuata contro di un vetro anti sfondamento. Serviranno, penso, circa 2mila euro per sostituirlo. Non sarà possibile effettuare subito la riparazione dal momento che si tratta di un vetro particolare. Dovrò attendere almeno fino a domani (oggi per chi legge, ndr.) e arrangiarmi con una chiusura di fortuna. Sono davvero sconsolato».

L’ARIETE

Che cosa è stato usato per sfondare la vetrina? Ha una qualche idea? «Potrebbe essere stata usata un mazza, un qualcosa di simile. In seguito il vetro è stato preso a calci, secondo chi indaga». Secondo altre testimonianze però il ladro per assestare almeno un primo colpo alla vetrata potrebbe aver utilizzato un furgone Renault Trafic che è stato rubato, a Corbola, la sera stessa della spaccata. Il mezzo, di proprietà di un commerciante di rifiuti ferrosi, è stato ritrovato ieri mattina verso le 7 nella proprietà di un agricoltore della zona, a pochi metri dal pub, quasi fronte strada. Il Renault è già stato restituito al proprietario. Sul mezzo i Carabinieri, interventi dopo la telefonata dell’agricoltore, hanno rinvenuto tracce di sangue, delle monetine, la cassa del registratore ed un tablet. «Ho trovato anche 10 euro davanti a casa - spiega l’agricoltore - forse frutto del bottino al pub anche se in un primo momento pensavo li avesse persi qualcuno della mia famiglia. A quanto risulta il furgone è stato rubato a Corbola, dove è stata rinvenuta incidentata l’auto di chi ha rubato il Trafic».

Il malvivente sarebbe già stato identificato dai Carabinieri: un 25enne adriese, già noto alle forze dell’ordine.

