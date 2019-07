Blitz in un bar del centro: trovati due giovani con la marijuana, identificati 50 sospetti

ADRIA - Blitz in un bar di Adria: ieri a tarda sera, intorno alle 23, un gruppo di agenti (polizia e carabinieri di Adria, del locale comando di polizia locale e dell’Ispettorato del lavoro) durante un servizio congiunto hanno controllato l’interno di un bar nel centro di Adria con l’ausilio di un cane antidroga della questura di Padova.



Durante il blitz due giovani - di cui uno minorenne - venivano trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana; entrambi sono stati segnalati alla prefettura di Rovigo per consumo di sostanze stupefacenti. Sono stati identificati da polizia e carabinieri circa una cinquantina di giovani di cui la metà minorenni. Da diversi mesi i residenti nelle immediate vicinanze del bar lamentavano rumori molesti causati dalla musica del bar e consumo di sostanze stupefacenti all’interno e nei pressi, tanto da rendere il quartiere invivibile.

