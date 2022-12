Adria. Addio a Desy, stroncata a 22 anni da un male incurabile

ADRIA - Un male incurabile contro il quale stava lottando strenuamente da due anni ha spento per sempre il suo sorriso contagioso. La comunità adriese, in particolare la frazione di Baricetta, piange la scomparsa, a soli 22 anni, di Desy Sartori. Lascia il padre Daniele, impresario edile, la madre Monica Grandi, titolare dell’azienda agricola Corte San Lorenzo, socia Coldiretti e da sempre in prima linea per una agricoltura di qualità, nonchè protagonista fino a qualche anno fa di tutte le campagne di valorizzazione dei prodotti locali, a partire dalle patate americane di Valliera, oltre al fratello Denny. Desy si era diplomata all’istituto alberghiero Cipriani.