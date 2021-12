ADRIA (ROVIGO) - L'isola ecologica di piazza Bocchi, collocata in pieno centro storico, sta assumendo sempre più i contorni di una discarica a cielo aperto. Pessimo il biglietto da visita che la comunità del Groto, proprio sotto le festività natalizie - l'area si trova a pochi metri in linea d'aria dal Villaggio degli elfi promosso da Pro Loco - presenta a cittadini e visitatori. Pesante situazione di degrado, ieri mattina, prima che il personale di Ecoambiente intervenisse a ripulire il settore, tra il Circolo nautico e la sponda del Canalbianco, con condizioni al limite dell'allarme igienico. Lo stato in cui versa l'isola ecologica, all'interno della quale si aggirano grossi roditori in cerca di cibo, segnalata più volte dai resident, ha assunto contorni preoccupanti vista la quantità di rifiuti conferiti in loco, la maggior parte al di fuori dei contenitori. Una situazione paradossale visto che l'area era stata destinata, anni fa, alla sola raccolta dei residui delle attività commerciali. L'operazione era stata promossa dalla precedente amministrazione Barbujani, che aveva però suddiviso le aree di deposito rifiuti provenienti dalle attività commerciali in diverse zone di competenza. Così veniva facilitata la raccolta da parte degli addetti alla nettezza urbana e veniva limitata la portata dei conferimenti, evitando di creare una vera e propria discarica a cielo aperto. Con l'avvento dell'amministrazione Barbierato, complice la decisione di eliminare le poche isole ecologiche rimaste in centro città, lo spazio si è trasformato in una sorta di mini-discarica.



SUCCURSALE DELL'ECOCENTRO

«Il fallimento dell'isola ecologica di piazza Bocchi è certificato da tempo» - sottolinea il capogruppo della Lega Paolo Baruffaldi, che più volte si è fatto portavoce delle segnalazioni dei residenti di piazza Bocchi e dei palazzi a ridosso dell'area di raccolta. «Per fortuna - spiega - le temperature sono basse e gli odori sgradevoli sono contenuti. Restano però i rumori dovuti ai continui conferimenti, che avvengono anche durante la notte. L'area, che doveva essere ad esclusivo utilizzo dei commercianti del centro storico, è divenuta ormai una succursale dell'Ecocentro. Tutti portano i propri scarti senza la minima preoccupazione. Mi sento in dovere di ringraziare gli operatori di Ecoambiente che provvedono sistematicamente alla pulizia dei bidoni, gli stessi bidoni che poco dopo lo svuotamento risultano già colmi, vanificando il lavoro svolto».



URGONO PROVVEDIMENTI

«Sollecito l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti in merito - insiste Baruffaldi - Bisogna chiudere il cancello e rendere il settore accessibile solo a coloro che ne hanno diritto. Trovo inoltre che sia il caso si spostare l'isola ecologica in una zona distante dalle abitazioni. Tempo fa avevo proposto il giardino retrostante l'ex sede del Partito socialista di riviera Battisti. Potrebbe essere una valida soluzione in quanto l'area dista pochi metri da quella attuale, è di proprietà del demanio e potrebbe consentire l'uso dello spazio ecologico senza recare particolari problemi ai cittadini».