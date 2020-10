ADRIA - Scattano anche ad Adria i primi controlli sull'uso della mascherina. Il bilancio provvisorio di questa prima settimana è di sei multe da 400 euro l'una ad altrettante persone sanzionate dai Carabinieri per non aver utilizzato il dispositivo di protezione individuale come è invece obbligatorio. A finire nelle rete dei controlli, intensificati negli ultimi giorni con l'inasprimento delle restrizioni varate dal Governo, e confermate dall'ultimo Decreto del Presidente del consiglio Giuseppe Conte, al fine di contrastare l'aumento dei casi di contagi e la relativa impennata della curva epidemiologica causata dal Covid 19 alcuni ragazzi che passeggiavano lungo corso Vittorio Emanuele II. Una leggerezza la loro, pagata a caro prezzo.



CONTROLLI A TAPPETO

Ricordiamo che tra venerdì e sabato delle scorsa settimana, le forze dell'ordine hanno battuto a tappeto i luoghi del centro storico più frequentati, ed in particolare quasi tutti i locali a più alta concentrazione di avventori. Sono ancora in parecchi a non rispettare le regole soprattutto per quello che riguarda l'uso delle mascherine come stabilito proprio dalla recente normativa del Governo e da più parti si rinnova l'appello soprattutto ai più giovani, i più restii a non farlo, anche utilizzando spesso pretesti come quello di consumare bevande o alimenti pur di non indossare la mascherina.



NAS ALL'OPERA

«Domenica sera abbiamo commesso un errore. Un nostro fidato collaboratore è stato sorpreso dalle autorità con la mascherina abbassata. Stava bevendo dell'acqua. Non l'ha rimessa immediatamente». Lo fa presente la direzione dell'osteria La Lira di corso Vittorio Emanuele Sud, una delle due attività, assieme all'osteria Intanto di piazza Groto, sanzionate dai Nas la scorsa settimana con cinque giorni di chiusura e una sanzione amministrativa di 400 euro, ridotta a 280 se pagata entro 5 giorni. I due locali hanno riaperto proprio ieri «Siamo consapevoli che non è il momento di sbagliare - si fa sapere da La Lira - ed ora, con tanti nuovi posti a sedere possiamo permettere una nuova e più corretta offerta di divertimento. Ricordate però di indossare sempre la mascherina». Tra le novità del locale la sala superiore riaperta con altri posti a sedere.



NUOVO ORARIO

Ha cambiato orario invece l'osteria. Il locale sarà operativo già dalle 16.30 e chiede la collaborazione ai suoi clienti per rispettare le regole tanto che consiglia loro di prenotare il tavolo. «Datemi una mano- sottolinea il gestore -a rispettare tutte le norme di sicurezza ed indossate sempre la mascherina». «Fatto salvo che il rispetto delle regole è fondamentale - dice infine il capogruppo Lega Paolo Baruffaldi - non possiamo però mettere in crisi dei locali che un mese fa abbiamo aiutato con contributi statali, regionali e comunali. Penso sia il caso di puntare di più sulla prevenzione che sulla repressione. Non ci possiamo per mettere altre chiusure sul nostro territorio. Dobbiamo trovare forme e modi per evitare che ciò avvenga. L'amministrazione comunale in questi frangenti dovrebbe fare informazione e prevenzione nei confronti di queste attività. Le aiuti, con consigli e suggerimenti, a rispettare le regole. Non possiamo permetterci di perdere altri posti di lavoro in un territorio, già povero, come il nostro».

Guido Fraccon

