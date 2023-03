ADRIA (ROVIGO) - Palazzo Tassoni cerca una società sportiva che riqualifichi la palestra "Manzoni" di via Ragazzi del 99, dedicata alla "mamma" della pallacanestro adriese, Mara Crepaldi Braga. Chi si assumerà questo onere potrà gestire la struttura nei prossimi anni. La palestra è inserita nel complesso dell'istituto comprensivo Adria II ed è gestita, in orario scolastico, dall'istituto stesso. L'impianto è l'unica struttura adriese omologata per poter svolgere incontri di basket a livello agonistico, tanto che da oltre 20 anni è stata utilizzata, prima, dalla Pallacanestro Adria e, dal 2015, da Alba, società che raggruppa i cestisti di Adria e di Loreo. L'obiettivo del Comune è quello di trasformare la palestra in un centro specialistico per l'attività cestistica.



LA PROCEDURA

Per raggiungere questo obiettivo intende affidare la gestione, nella fascia extrascolastica, ad un soggetto esterno che abbia determinati requisiti. In quest'ottica è stato emesso un avviso pubblico, scadrà tra una ventina di giorni, preliminare a una trattativa privata, secondo il criterio della migliore offerta tecnica ed economica, che sarà espletata con coloro che presenteranno manifestazione di interesse all'affidamento. Per partecipare alla procedura, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro dovranno presentare all'amministrazione comunale un progetto preliminare relativo a lavori di riqualificazione o ammodernamento dell'impianto, con speciale riferimento a quegli interventi volti a potenziare l'attività di pallacanestro a livello agonistico. L'interessato dovrà impegnarsi a investire, per questi lavori, una cifra non inferiore a 12mila euro, iva esclusa, per un quinquennio. Il progetto dovrà inoltre favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.



5 ANNI DI GESTIONE

La gestione potrà essere riconosciuta per una durata proporzionale al valore dell'intervento e comunque per non meno di 5 anni. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogarne il termine. Il valore dell'affidamento calcolato su 5 anni, è pari ad 22mila euro. Potranno partecipare la Federazione italiana pallacanestro, le società sportive che abbiano ad oggetto la pratica della pallacanestro, gli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio nella cui iscrizione sia esplicita l'attività relativa alla gestione di impianti sportivi di pallacanestro oltre a raggruppamenti dei soggetti. Si dovrà dimostrare una certa capacità economica e finanziaria e di non essere morosi verso il Comune di Adria negli ultimi 5 anni. L'affidatario, che dovrà avvalersi di istruttori qualificati per il basket, della stipula, dovrà prestare una cauzione o fideiussione bancaria del valore di 12mila euro.