Maltempo e allagamenti: il forte vento sfonda una vetrata della Cattedrale

ADRIA - Il maltempo provoca danni anche in città. 10-15 minuti di pioggia battente, mista ad un discreta grandinata (chicchi di grandine grossi come olive), hanno mandato il tilt, in particolare, il sistema fognario cittadino. Le forti precipitazioni, accompagnate anche da folate improvvise di vento, hanno causato anche alcuni black-out. Tra le aree più colpite, con strade e scantinati allagati, in qualche caso sono finiti a mollo anche gli ingressi di alcune abitazioni, il quartiere Carbonara.